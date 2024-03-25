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Светлаков засветился в Крокус-Сити Холле

Светлаков засветился в Крокус-Сити Холле

«Все в коридоре попрощались с жизнью»: актер Сергей Светлаков, который находился в «Крокус Сити Холле» в момент теракта, рассказал, как ему удалось выбраться из зала живым: • Террористы вошли в зал со стороны амфитеатра.

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Комментарии
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Ирина Жигалина
Хватит о Светлакове.Прятался за закрытой дверью,а люди стучались и искали спасения.
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1 час.
ИЖ
Ирина Жигалина
Сам себя раскрыл,когда давал интервью.Награду захотел.Мелкая душонка.
Ответить
1 час.

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