Эпицентром ночных ударов российской армии в ночь на 14 октября стала Хмельницкая область. По данным источников, было зафиксировано 12 эпизодов, включая шесть атак дронов-камикадзе «Герань» по областному центру и три по Шепетовке.
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