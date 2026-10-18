Networks usually give a new show a few weeks to find its audience. These five shows didn't get the chance - one episode was all it took to pull the plug.
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