Такое решение вынес дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации (FPF) в качестве дисциплинарного взыскания в отношении капитана сборной за то, что он покинул тренировочный лагерь национальной команды в Копенгагене 30 сентября из-за конфликта с тренером.