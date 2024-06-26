Создатели спектакля «Хомяк на Мостовой» объяснили, чем он лучше фильма Полански

Спектакль создан по мотивам фильма Романа Полански «Резня».фото: пресс-служба LA`ТЕАТРА Вадима Дубровицкого--> Спектакль LA’Театра «Хомяк на мостовой», созданный по мотивам фильма Романа Полански «Резня», адаптирован под российские реалии, поэтому гораздо ближе нашим зрителям, заявил режиссёр постановки Олег Тополняский.
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