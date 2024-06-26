ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 653 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Патриот Сусанин
    Дело не в религии, а в саксах, которые УМЕЛО ЭКСПЛУАТИРУЮТ ЭТУ ТЕМУ!!!👁️👁️👁️Во время стрельбы...
  • Рустик Рыксиев
    Да, ну? Взяточники отмазались.Заключённых росто...
  • Серега
    Железный занавес спасёт РоссиюЕС утвердил 14-й ...

Создатели спектакля «Хомяк на Мостовой» объяснили, чем он лучше фильма Полански

Создатели спектакля «Хомяк на Мостовой» объяснили, чем он лучше фильма Полански

Спектакль создан по мотивам фильма Романа Полански «Резня».фото: пресс-служба LA`ТЕАТРА Вадима Дубровицкого--> Спектакль LA’Театра «Хомяк на мостовой», созданный по мотивам фильма Романа Полански «Резня», адаптирован под российские реалии, поэтому гораздо ближе нашим зрителям, заявил режиссёр постановки Олег Тополняский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх