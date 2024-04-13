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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев об уходе спонсора из лыжных гонок в Архангельской области: «Никакой сборной региона теперь не будет. Любовная лодка разбилась о быт»

Ранее генеральный директор группы компаний «УЛК» Владимир Буторин в соцсети объявил, что выходит из всех соглашений, связанных с лыжным спортом, и сосредоточится на развитии детского хоккея.

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