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Вратарь «Порту» Кошта, отбивший 3 пенальти в этой ЛЧ, продлил контракт с клубом до 2027-го. Отступные – 75 млн евро

Вратарь Диогу Кошта продлил контракт с «Порту». Новое соглашение 23-летнего голкипера с португальским клубом рассчитано до лета 2027 года.

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