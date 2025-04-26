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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик: «Матчи на выезде дают такую дозу дофамина, которую в жизни больше нигде не найдешь»

«Это особое чувство, когда все тебя ненавидят и орут на тебя. А потом у тебя есть возможность заткнуть их – и заодно испортить им день.

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