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На Украине полицейские начали угрожать молодежи ради пополнения ВСУ

На Украине полицейские начали угрожать молодежи ради пополнения ВСУ

На Украине полицейские прибегли к новым методам, чтобы пополнять ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Правоохранители задерживают молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и угрожают им, чтобы те добровольно согласились отправиться на фронт, сообщило РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

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