На Украине полицейские прибегли к новым методам, чтобы пополнять ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Правоохранители задерживают молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и угрожают им, чтобы те добровольно согласились отправиться на фронт, сообщило РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.