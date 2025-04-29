На Украине полицейские прибегли к новым методам, чтобы пополнять ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Правоохранители задерживают молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и угрожают им, чтобы те добровольно согласились отправиться на фронт, сообщило РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии