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Андрей Назаров: «В недружественных странах думали, что санкциями смогут остановить развитие России, но невозможно сломить единый кулак, сплотившийся вокруг национального лидера. Победа будет за нами»

«Зрелищность матчей КХЛ заметно выросла. Конечно, большую роль в этом играют приглашенные звезды: в топ-клубах их становится больше.

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