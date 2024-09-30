Почему DePIN может решить некоторые из крупнейших проблем в сфере технологий

Децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN) становятся важным элементом блокчейн-индустрии, предлагая решения, которые могут кардинально изменить традиционные модели в области хранения данных, вычислительных мощностей и сетевой связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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