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Товарищеский матч. «Ростов» уступил «Партизану» – 0:1

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона. Товарищеский матч Австрия Ростов Россия – Партизан Сербия – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – Милованович (68).

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