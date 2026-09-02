Газпром: газификация России достигнет 76,4% в этом году

"Газпром межрегионгаз" прогнозирует увеличение газификации в России до 76,4% в этом году, сообщает глава компании Сергей Густов на Восточном экономическом форуме в Владивостоке.
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