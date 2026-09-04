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Сухопутные войска США возглавил чиновник, связанный со строительством

Сухопутные войска США возглавил чиновник, связанный со строительством

ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии, сообщает «Российская газета».

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