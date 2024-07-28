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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг про 1:2 с «Арсеналом»: «Обе команды были на очень хорошем уровне, в первом тайме мы играли лучше. Мы забили отличный гол и пропустили из офсайда»

Тен Хаг про 1:2 с «Арсеналом»: «Обе команды были на очень хорошем уровне, в первом тайме мы играли лучше. Мы забили отличный гол и пропустили из офсайда»

«Манчестер Юнайтед» уступил «канонирам» со счетом 1:2. «Думаю, что [игра] прошла на очень хорошем уровне для третьей недели предсезонки со стороны обеих команд, но в первом тайме я думал, что мы играли лучше них.

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