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Биохимик объяснил, как правильно запивать лекарства

Биохимик объяснил, как правильно запивать лекарства

Правильный способ запивания лекарств имеет важное значение для их эффективности. Биохимик рассказал, что оптимальным напитком для приема препаратов является вода, поскольку другие жидкости могут влиять на всасывание действующих веществ и изменять их взаимодействие с организмом.

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