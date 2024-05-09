AОS: удаление аппендикса может предотвратить развитие рака кишечника

Ученые из Медицинского университета Фукусимы и Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что удаление аппендикса может снизить риск развития рака кишечника, который вызывается бактериями Fusobacterium nucleatum.
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