«Идеальный финт» Су-35. Как русский пилот проучил французский дрон Ирина ВальковаНедавний инцидент над Средиземным морем вновь продемонстрировал мастерство российских пилотов и их способность эффективно противостоять западной разведке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии