В Новосибирске кассационный суд поставил точку в деле секты Виссариона

Как установлено в ходе разбирательства, с 1991 по 2020 год Сергей Тороп и Вадим Редькин руководили сектой «Виссариона» («Община Единой Веры» и «Церковь Последнего завета»), с января 2001 года к ним также присоединился Владимир Ведерников.
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