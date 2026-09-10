В Новосибирске кассационный суд поставил точку в деле секты Виссариона

Как установлено в ходе разбирательства, с 1991 по 2020 год Сергей Тороп и Вадим Редькин руководили сектой «Виссариона» («Община Единой Веры» и «Церковь Последнего завета»), с января 2001 года к ним также присоединился Владимир Ведерников.