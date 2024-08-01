Работы по благоустройству набережной реки Авача в Елизово продолжаются в соответствии с графиком

На территории Елизова начались работы по благоустройству набережной реки Авача. Этот проект выполнен в экологическом стиле с минимальным использованием железа и бетона и является победителем двух конкурсов – Министерства строительства России и конкурса проектов малых городов и исторических поселений.
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