Пять населённых пунктов в Харьковской области перешли под контроль ВС РФ

Об этом сообщило Минобороны РФ.фото: t.me/RosgvardOfficial--> Пять населённых пунктов Харьковской области, расположенные вблизи с российско-украинской границей, перешли под полный контроль Вооружённых сил России.
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