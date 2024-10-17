Чаллыда Галиәхмәт Шаһиның 75 яшьлек юбилеена багышланган кичә узды

Чаллының «Энергетик» мәдәният сараенда «Тормыш дәвам итә» дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә узды. Әлеге чара Фәннүр Сафин исемендәге премия лауреаты, күп санлы музыкаль премияләр иясе, шагыйрь Галиәхмәт Шаһиның 75 яшьлек юбилеена багышланды.
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