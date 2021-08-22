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Хитрости, которым не научат в автошколе

Хитрости, которым не научат в автошколе

Конечно, не все водители сразу же становятся опытными. Причем это касается только безопасного вождения, а еще и максимального комфорта, что помогает доехать до места назначения, не растрачивая слишком много времени, нервов и денежных средств.

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