Хитрости, которым не научат в автошколе

Конечно, не все водители сразу же становятся опытными. Причем это касается только безопасного вождения, а еще и максимального комфорта, что помогает доехать до места назначения, не растрачивая слишком много времени, нервов и денежных средств.
Конечно, не все водители сразу же становятся опытными. Причем это касается только безопасного вождения, а еще и максимального комфорта, что помогает доехать до места назначения, не растрачивая слишком много времени, нервов и денежных средств.
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