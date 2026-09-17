«Я не видел Макса». Хэмилтон ответил Ферстаппену после стычки в Мадриде

«Я не видел Макса». Хэмилтон ответил Ферстаппену после стычки в МадридеGetty Images / Red Bull Content PoolСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон ответил Максу Ферстаппену после спорного эпизода в первом повороте Гран При Испании.
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