«Я не видел Макса». Хэмилтон ответил Ферстаппену после стычки в Мадриде

«Я не видел Макса». Хэмилтон ответил Ферстаппену после стычки в МадридеGetty Images / Red Bull Content PoolСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон ответил Максу Ферстаппену после спорного эпизода в первом повороте Гран При Испании.