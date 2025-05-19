«Гидромаш» имени Лузянина взыскал более 2 миллионов долларов с авиастроительного холдинга

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая, ФедералПресс. Предприятие «Гидромаш» имени В. И. Лузянина, расположенное в Нижнем Новгороде, добилось взыскания с «Объединенной авиастроительной корпорации» долга в размере 2,2 миллиона долларов США.
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