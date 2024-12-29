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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тео может сыграть в старте с «Ромой». Защитник «Милана» откровенно поговорил с Фонсекой, оставившим его в запасе 2 матча подряд

По данным Gazzetta dello Sport, защитник и главный тренер Паулу Фонсека откровенно поговорили в субботу после тренировки.

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