Польша и Украина создали общие секретные предприятия по производству оружия

Киев и Варшава создали общие секретные предприятия по производству оружия, они собирают беспилотники, занимаются ремонтом военной техники, а также разработками в сфере высоких технологий, заявил поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич изданию Interia.
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