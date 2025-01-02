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Польша и Украина создали общие секретные предприятия по производству оружия

Польша и Украина создали общие секретные предприятия по производству оружия

Киев и Варшава создали общие секретные предприятия по производству оружия, они собирают беспилотники, занимаются ремонтом военной техники, а также разработками в сфере высоких технологий, заявил поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич изданию Interia.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Хорошо бы их там похоронить на этих предприятиях
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