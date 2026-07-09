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Недовольство и тест на лояльность: саммит НАТО понравился только Эрдогану

Недовольство и тест на лояльность: саммит НАТО понравился только Эрдогану

Саммит НАТО в Анкаре всеми западными СМИ преподносился как решающий. / Источник: © AP/TASSНедовольство лидера главной страны блока остальными за их недостаточные взносы на оборону, отсутствие желания отдавать Гренландию Америке и «глупый отказ» помогать в войне против Ирана, заметно выросло.

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