Недовольство и тест на лояльность: саммит НАТО понравился только Эрдогану

Саммит НАТО в Анкаре всеми западными СМИ преподносился как решающий. / Источник: © AP/TASSНедовольство лидера главной страны блока остальными за их недостаточные взносы на оборону, отсутствие желания отдавать Гренландию Америке и «глупый отказ» помогать в войне против Ирана, заметно выросло.