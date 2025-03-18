Депутат Горелкин заявил об опасности для детей кибербуллинга и закрытых чатов

Кибербуллинг и закрытые сообщества являются самыми серьезными угрозами для детей в социальных сетях. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рассказал ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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