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Депутат Горелкин заявил об опасности для детей кибербуллинга и закрытых чатов

Депутат Горелкин заявил об опасности для детей кибербуллинга и закрытых чатов

Кибербуллинг и закрытые сообщества являются самыми серьезными угрозами для детей в социальных сетях. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рассказал ТАСС.

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