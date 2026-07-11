Экс-премьер Украины раскрыл, почему Киеву пришлось выдать организаторов покушения на Ермолаева

Украинские власти сдали бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича и офицера ГУ разведки Владислава Реута, которых подозревают в убийстве Анастасии Березовской, совершившей покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии