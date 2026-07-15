Спасибо Гаранту, который сидит и играет в кабинете, когда еще в 2000-ом можно было многое предотвратить...Ему, видите ли, идеология мешает, галошная экономика...а теперь власть не жмет от потерь людей???

Игорь Кузнецов

Воевать пошли за Донбасс, когда 8 лет он выдерживал натиск укробандеровцев и стало ясно - там будет геноцид населения. Пусть на Западе считают Россию "агрессором", но штурмовать Одессу как Мариуполь - это невозможно. Время пришло отвечать на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам с гибелью людей (не бойцов), значит будут удары по портовой инфраструктуре и судам в Одессе. А там - видно будет.