За сокрушительными ударами по Киеву многие не заметили того круглосуточного шквала атак, которые наносятся по портовой инфраструктуре Одессы.
Конец Одессы: Вы этого и не заметили
Комментарии
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Валерий Светлый
Спасибо Гаранту, который сидит и играет в кабинете, когда еще в 2000-ом можно было многое предотвратить...Ему, видите ли, идеология мешает, галошная экономика...а теперь власть не жмет от потерь людей???
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1 м.
Игорь Кузнецов
Воевать пошли за Донбасс, когда 8 лет он выдерживал натиск укробандеровцев и стало ясно - там будет геноцид населения. Пусть на Западе считают Россию "агрессором", но штурмовать Одессу как Мариуполь - это невозможно. Время пришло отвечать на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам с гибелью людей (не бойцов), значит будут удары по портовой инфраструктуре и судам в Одессе. А там - видно будет.
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1 м.
ВН
Валерий Николаевич
4,5 года прошло и - чудо! Принято решение разобраться с Одессой. Тот, кто это сделал - гений! Гений!
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1 м.
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