Инклюзивный спортивный парк появился в Саках

В городе Саки открыли новый парк для отдыха и занятий спортом, причем он удобен для тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья Пространство парка спроектировано в концепции «Безбарьерная среда».
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