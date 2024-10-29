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Инклюзивный спортивный парк появился в Саках

В городе Саки открыли новый парк для отдыха и занятий спортом, причем он удобен для тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья Пространство парка спроектировано в концепции «Безбарьерная среда».

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