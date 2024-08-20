Аршавин подколол Соболева из-за невызова нападающего "Спартака" в сборную России

Бывший нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин пошутил над форвардом московского "Спартака" Александром Соболевым, который не получил вызов в сборную России на товарищеские матчи в сентябре.
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