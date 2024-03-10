Европа готовится к продовольственному кризису

3 дня назад 838 прочитали И правильно. Пришло время смиряться европейцам с реальностью. Как пишут, правительства стран Европейского Союза прорабатывают программы, в армках которых моделируют глобальный продовольственный кризис.
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