Новый режим для микробизнеса одобрен правительством

Доли регионов в доходах от уплаты АУСН повышается с 50% до 54%. Правительство отправило в Госдуму поправки ко второму чтению законопроектов о введении в четырех регионах автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) малого бизнеса.