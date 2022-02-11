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Новый режим для микробизнеса одобрен правительством

Новый режим для микробизнеса одобрен правительством

Доли регионов в доходах от уплаты АУСН повышается с 50% до 54%. Правительство отправило в Госдуму поправки ко второму чтению законопроектов о введении в четырех регионах автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) малого бизнеса.

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