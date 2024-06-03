В Красноярске сотрудники полиции и представители общественного совета приняли участие во Всероссийском специализированном форуме «Антитеррор»

В Красноярске в рамках проведения Всероссийского специализированного форума «Антитеррор» представители ГУ МВД России по Красноярскому краю и Общественного совета при краевой полиции, представители региональной власти, руководители образовательных учреждений обсудили новые перспективные направления развития полицейских классов.
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