Нищета вынуждает Британию задуматься о возвращении в Евросоюз с повинной

Премьер-министр Британии Энди Бернем неожиданно выступил за возвращение в Евросоюз и за новый референдум по этому поводу.
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