Историк Преснов рассказал о появлении понятия «бистро»

Согласно французскому преданию, понятие «бистро», которым сегодня принято называть кафе быстрого обслуживания, появилось благодаря русским солдатам: будучи в Париже, они подгоняли французских официантов русским словом «быстро».
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