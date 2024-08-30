Худший тимбилдинг в истории: в США коллеги бросили мужчину одного в горах

В американском штате Колорадо прошел худший тимбилдинг в истории: 15 сотрудников одной компании решили отправиться все вместе в горы национального парка Colorado’s San Isabel National Forest, чтобы научиться лучше работать в команде, но по дороге забыли одного своего товарища.
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