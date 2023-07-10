Девочка пожаловалась на незнакомца спасателю. Девочка пожаловалась на извращенца, который приставал к ней на пляже Верхнего Суздальского озера.
Двух мигрантов задержали за приставания к девочке на пляже в Выборгском районе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Руслан Валеев
И что дальше ? Диаспора даст честное слово , что такого не повторится ?
Ответить
16 час.
ТР
Татьяна Рукодельцева
Ну и долго мигрантский беспредел будет продолжаться? Каждый день что - нибудь да происходит с мигрантами. Достали эти выходцы из стран ближнего зарубежья, то грабят, то насилуют.
Ответить
14 час.
S
Stalin3757
А диаспора , они кто? Они по законам джунглей живут их забыли спрсить
Ответить
7 час.
Свежие комментарии