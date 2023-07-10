Двух мигрантов задержали за приставания к девочке на пляже в Выборгском районе

И что дальше ? Диаспора даст честное слово , что такого не повторится ?

ТР

Татьяна Рукодельцева

Ну и долго мигрантский беспредел будет продолжаться? Каждый день что - нибудь да происходит с мигрантами. Достали эти выходцы из стран ближнего зарубежья, то грабят, то насилуют.