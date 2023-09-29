В Новосибирске вырубят ветхие деревья на аллее Красного проспекта

Под топор пойдут 15 деревьев. Вместо них обещают высадить 24 новых дерева и 400 кустарников.В управлении по благоустройству общественных пространств сообщили о сносе 15 высохших берёз на аллее Красного проспекта.
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