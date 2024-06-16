«Путин послал сигнал США» – эксперт CBS News чётко объяснил, что значат корабли России у Кубы

Владимир Владимирович умеет доходчиво объяснять. Например, если кому-то в США было не очень понятно, почему Россию так беспокоят американские ракеты у наших границ, то Путин просто подогнал российские ракетные корабли к границам Штатов и вежливо поинтересовался: ну как? Теперь стало понятнее, что именно нам не нравится? А если вы теперь недовольны, то и прекрасно – значит, вы хорошо поняли, как мы относимся к вашей затее.