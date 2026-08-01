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Контрафронт

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Афганистан: представители полиции сообщили, что по меньшей мере семь подозреваемых в совершении...

Афганистан: представители полиции сообщили, что по меньшей мере семь подозреваемых в совершении уголовных преступлений были убиты в перестрелке в кварталах Станкзай 8-го полицейского округа Кабула поздно вечером 31 июля; по крайней мере один офицер также был ранен.

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