Казахстан планирует увеличить ежегодную прокачку нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан с 1,6 млн до 2,2 млн тонн, заявил советник президента республики Магзум Мирзагалиев на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.
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