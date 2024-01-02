Американцы смогли запустить на орбиту космический беспилотник

В конце 2023 года компания SpaceX наконец-то запустила пятую и последнюю ракету Falcon Heavy. На ее борту находился космический самолет X-37B, разработанный компанией Boeing и используемый Космическими силами США для военных миссий в окрестностях Земли.
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