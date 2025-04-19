БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Lockheed Martin презентует первый истребитель F-16 Block 70 для ВВС Тайваня

Lockheed Martin презентует первый истребитель F-16 Block 70 для ВВС Тайваня

Грег Ульмер, президент Lockheed Martin Aeronautics, выступает на церемонии выпуска первого нового тайваньского истребителя F-16 Block 70 Компания Lockheed Martin представила первый новый истребитель F-16 Block 70, построенный на Тайване, во время церемонии выкатки на предприятии компании в Гринвилле, Южная Каролина, 28 марта 2025 года.

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