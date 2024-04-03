Дипломатия закончилась, активирован "чеченский сценарий"

Вчера 4,6K прочитали Министерство иностранных дел Российской Федерации официально обвинило спецслужбы "страны У" в организации и заказе террористического акта в концертном зале «Крокус», требуя ареста глав разведки и службы безопасности.
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