Рустам Минниханов: «Казань – это богатая история и очень красивый город»

Казань стала традиционным местом проведения самых важных международных и всероссийских мероприятий. В октябре состоялся саммит стран БРИКС, он привлек мировое внимание к столице Татарстана, а чак-чак стал известен во всем мире.
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