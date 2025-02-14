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Семьям с детьми могут назначить доппособие: Кто подпадёт под условия?

Семьям с детьми могут назначить доппособие: Кто подпадёт под условия?

Глава государства поручил правительству рассмотреть вопрос о дополнительном пособии при рождении ребёнкаСегодня, 14 февраля, Владимир Путин принял решение, которого ждали миллионы русских семей.

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