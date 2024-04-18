ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    А вот потому и не взяли, что маразм-шизанутость за ней давно наблюдали.Избавиться и забыть
  • Олег Самойлов
    Мадам anna_n8mailru Надежда Антошкина могла бы назвать пару-тройку НАШИХ товарищей, родных россиян, кто бы трудился З...Мрачные прогнозы ...
  • Андрей Корольков
    А что, Армения ещё существует? Я думал, что Пашиняна пристрелили после предательства Карабаха , а все армяне слились ...Пашинян пытается ...

Демократура лжи

Демократура лжи

Вынужден прямо с порога поставить всем на вид - это что за безобразия? Где, я вас спрашиваю? Где энтузиазм, где огонь в глазах и задорный мордобой? Microsoft заявила в среду, что российские онлайн-кампании по оказанию влияния на предстоящие президентские выборы в США активизировались за последние 45 дней, но более медленными темпами, чем на прошлых выборах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх