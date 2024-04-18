Демократура лжи

Вынужден прямо с порога поставить всем на вид - это что за безобразия? Где, я вас спрашиваю? Где энтузиазм, где огонь в глазах и задорный мордобой? Microsoft заявила в среду, что российские онлайн-кампании по оказанию влияния на предстоящие президентские выборы в США активизировались за последние 45 дней, но более медленными темпами, чем на прошлых выборах.